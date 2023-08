PADOVA - C’è il caldo riportato dall’anticiclone Nerone a pronosticare l’assenza di tutto esaurito fra i boschi dei Colli Euganei. Tante le proposte e iniziative, però, all’insegna del buon cibo e della natura, per evadere dalla noia cittadina. Martedì, infatti, migliaia di padovani raggiungeranno trattorie, ristoranti e agriturismi, ma anche mete culturali come Villa dei Vescovi a Luvigliano. Le alte temperature scoraggiano, però, gli appassionati della grigliate di Ferragosto a prendere d’assalto parchi e aree verdi ed inducono i sindaci a evitare le mobilitazioni per arrivi dei gitanti simili a quelle di Pasquetta e del 25 aprile.

I PRESIDI

Non per questo i presidi per evitare code ed ingorghi non mancheranno. Anzi. A Teolo, come ormai tradizione, il punto di maggiore osservazione sarà il Parco delle Fiorine. «La Polizia locale ed i Carabinieri – specifica il sindaco, Valentino Turetta – hanno già messo a punto il programma di controllo. Non prevediamo il tutto esaurito. Ma se questo si dovesse verificare entrerà in funzione la sbarra di chiusura della strada verso la cima del Colle, come già sperimentato nei mesi scorsi». La decisione di chiudere la strada al completamento della capienza del parcheggio sul Monte della Madonna, ha tuttavia già provocato polemiche da parte dei ristoratori del luogo. I gestori della “Baita delle Fiorine” che registrano il tutto esaurito per Ferragosto, contestano le misure di contenimento. «Non vi è alcuna ztl – replicano – che giustifichi il blocco delle auto. Molti nostri avventori che hanno prenotato saranno comunque fatti passare». Numeri simili ad altre domeniche estive caratterizzate dal caldo sono attesi anche in altri punti di tradizionale afflusso dei gitanti. Si prevede che non mancherà l'assalto dei ciclisti e delle moto. Ma il controllo degli agenti comunali e dell’Arma lungo le provinciali che da Villa salgono a Teolo e da Torreglia raggiungono Castelnuovo, resta allo stesso modo assicurato. Quanti approderanno a Praglia dovranno troveranno i park a pagamento a disciplinare la sosta. La presenza della polizia locale e dei carabinieri è prevista anche sulle aree di sosta attigue a Villa Draghi a Montegrotto, villa Beatrice a Cinto, oltre che nei pressi di Villa Barbarigo a Valsanzibio. Monitorato allo stesso modo, sarà anche il passo della Cingolina, altro luogo di approdo di appassionati di scampagnate. L’Ente Parco, assieme ai sindaci, ha nel frattempo già lanciato raccomandazioni per chi, a Ferragosto, caldo o meno, non intende rinunciare in alcun modo al pic nic. «Il timore principale – evidenzia infatti il presidente vicario dell’Ente Parco, Antonio Scarabello – resta quello degli incendi. Faccio appello al senso di responsabilità non solo nell’evitare situazioni di pericolo per i boschi e le aree verdi, ma anche nel mantenere sgombro da rifiuti ogni angolo del Parco. Il richiamo delle immondizie per i cinghiali resta sempre elevato, con tutti i rischi del caso».

LA CULTURA

Per Villa dei Vescovi si profila un nuovo importante appuntamento estivo per accogliere nella giornata di Ferragosto ospiti e curiosi. «Per l’occasione - ricorda il direttore Alessandro Armani - verrà fatta una apertura straordinaria rispetto al calendario di agosto che prevede la chiusura nelle giornate di lunedì e martedì. A ferragosto saremo aperti con orario 10.00 – 18.00 mentre lunedì la villa rimarrà chiusa». Per l’occasione sono previste le tradizionali visite guidate e la possibilità di assaggiare le sfiziose proposte realizzate dall’Enoteca Bistrò Villa dei Vescovi abbinate ai vini della Strada del vino Colli Euganei, di cui la villa è sede dell’enoteca. Villa dei Vescovi si trova nel verde di una campagna veneta rimasta intatta, spicca su un poggio dei Colli Euganei. Rappresenta un monumento importante nel panorama delle ville venete, che introduce in queste terre il gusto per la classicità e gli echi rinascimentali romani, anticipando così l’estetica del Palladio.

PER LE FAMIGLIE

A Ferragosto torna sui Colli Euganei anche l’atteso appuntamento con la Festa dell’Acqua al Parco Frassanelle. La giornata inizia alle 10 di mattina e si conclude a mezzanotte, oltre ai giochi per i bambini, ai laboratori didattici, alle visite guidate e agli spettacoli per tutti, è prevista anche una serata per stare in mezzo alla natura e divertirsi. Musica, dj-set e una ricca area ristoro animeranno il parco dopo le 19, anche per chi desidera visitare le grotte in notturna. Tra le varie attività dedicate ai bambini ci sono: paracadute ludico, giochi cooperativi a squadre con acqua, laboratorio di bolle di sapone e di schiuma e trucca bimbi.