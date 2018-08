Ex assessore stroncato dalla malattia: «Manager, volontario e uomo brillante»

di Luisa Morbiato

ROVOLON - Ha suscitato grande dolore in paese la scomparsa di Raffaele Porcellato, 49 anni compiuti sabato scorso. Volto noto, Porcellato aveva ricoperto per 10 anni, dal 2001 al 2011, la carica di assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica nell'amministrazione guidata da Franco Baldan. «Era una persona speciale, quando ho deciso di presentarmi alle amministrative è stata la prima persona che ho contattato - ricorda Baldan - per il suo impegno e la sua competenza e disponibilità. Dopo 2 mandati aveva deciso di non...