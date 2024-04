Disperso dopo l'esplosione a Bargi, chi è Adriano Scandellari: il lavoro all'Enel e il titolo di Maestro del Lavoro

PONTE SAN NICOLO' (PADOVA) - Adriano Scandellari è un ingegnere di Ponte San Nicolò ed è tra i dispersi a Bargi, a seguito dell'esplosione alla centrale idroelettrica dell'Appennino bolognese.

Molto conosciuto in paese e non solo, ha una moglie, Sabrina Greggio, e due figlie di 14 e 16 anni. Oggi, 10 aprile, si sono recati sul luogo dell'incidente il parroco di Ponte San Nicolò, don Daniele Cognolato, e il sindaco, Martino Schiavon.

Scandellari si è laureato all'Università di Padova in Ingegneria elettrica ed elettronica e lavora all'Enel dal 1993. Da qualche tempo il suo ufficio era a Mestre, in via Torino, ed è stato inviato spesso all'estero dall'azienda. Alla fine dello scorso anno ha ricevuto il titolo di Maestro del Lavoro dal Presidente della Repubblica.

Scandellari e la moglie sono ben inseriti nella comunità, la consorte è la direttrice del coro e spesso e volentieri partecipano alle attività della parrocchia. Due persone molto attive e benvolute.