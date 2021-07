Eleonora Daniele dopo il successo in tv, shopping nella Capitale con la figlia Carlotta e le amiche

Eleonora Daniele si regala una passeggiata nel centro della Capitale. Eleonora Daniele è stata "sorpresa" si rilassa, dopo il successo in tv con "Storie Italiane", con un giro di shopping assieme alla figlia Carlotta e un gruppo di amiche.

Eleonora Daniele e la figlia Carlotta (Foto: Leggo.it)

Eleonora Daniele, shopping con la figlia Carlotta e le amiche

“Storie italiane”, il programma condotto da Eleonora Daniele quotidianamente su RaiUno, si è concluso confermandosi un successo televisivo e ora la conduttrice si può finalmente riposare e trascorrere un po’ di tempo assieme ai suoi affetti. Eleonora Daniele è stata sorpresa da Leggo.it per le strade del centro di Roma, precisamente in Via della Vite, mentre fa un tranquillo giro di shopping assieme alle amiche. Ad accompagnare la conduttrice, raggiante, anche la figlia Carlotta, nata il 25 maggio 2020 dalla relazione col marito Giulio Tassoni.

Eleonora Daniele (Instagram)

Eleonora Daniele, recentemente ospite della collega Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, ha parlato dell'educazione che vorrebbe dare alla figlia Carlotta: «I bambini, le nuove generazioni – ha spiegato - hanno bisogno di stimoli ma anche di esempi, di modelli che oggi, purtroppo, mancano. Spero che Carlotta possa averli. Spero che lei sia altruista, che possa conoscere quel mondo della disabilità che anch’io ho conosciuto e magari aiutare tante persone, famiglie. Non perché conosca la sofferenza ma perché capisca dei valori».