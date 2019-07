Don Marino Ruggero, si scatenano i pettegolezzi fra fedeli sulle abitudini del parroco

di Francesco Cavallaro

ALBIGNASEGO - Malelingue gratuite, pettegolezzi di orecchio in orecchio, allusioni più o meno esplicite a frequentazioni con alcune donne. Prima in piazza, poi sui social. Un gruppetto di fedeli starebbe mettendo in discussione l'operato di don Marino Ruggero, 54 anni, da un anno e mezzo parroco della frazione di San Lorenzo. Tanto che il direttivo del consiglio pastorale ha ritenuto opportuno prendere le difese del sacerdote con una nota ufficiale. «Negli ultimi mesi il nostro parroco è stato oggetto di illazioni e...