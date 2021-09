PADOVA - L’invito è di lasciare l’auto a casa e godersi la città. Anche perchè domenica ci sarà un concentrato di manifestazioni che non la prevedono. Sarà il modo migliore per celebrare il clou della “Settimana europea della mobilità sostenibile” che comincia venerdì ma che avrà il suo vertice appunto domenica quando il centro storico sarà chiuso ai mezzi dalle 10 alle 18. In cambio già da oggi e fino al giorno 23 si potrà usare gratis una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati