Disoccupata 29enne diventa escort. Un cliente: «Paga o lo dico ai tuoi»

di Lino Lava

ALBIGNASEGO - Lei ha. Vive ad Albignasego con i genitori e da tempo è sulle spalle della famiglia., prostituirsi con persone fidate per dare un aiuto in casa. E nella sua breve carriera di "lucciola" ha incontrato un quarantenne, unche per alcune volte l’ha trattata con molto rispetto. L’ha portata persino a casa sua e. Insomma, si fidava proprio di quel quarantenne con l’aria da tipo per bene.Poi l’impiegato un giorno si è rivelato per quello che è. Ha minacciato la ventinovenne. Lei doveva dargli 400 euro per acquistare della cocaina,. La giovane donna non si è spaventata ed è andata a denunciarlo dai carabinieri.