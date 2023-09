Ventidue nuovi direttori di dipartimento dell'Università di Padova, Mapelli: «Alla guida di eccellenze». Chi sono

PADOVA - Ventidue nuove direttrici e nuovi direttori per altrettanti dipartimenti dell’Università di Padova.

«A tutte e tutti loro voglio fare a nome mio e di tutta la comunità che forma l’ateneo patavino l’augurio di buon lavoro – afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova –. I nostri 32 dipartimenti formano la struttura portante dell’ateneo. Al loro interno trovano il massimo compimento le tre grandi funzioni dell’università: didattica, ricerca e terza missione. La vita universitaria si svolge all’interno dei dipartimenti, che sono quindi dotati di una grande autonomia decisionale. Ecco perché ringrazio le colleghe e i colleghi che vanno a cominciare il loro mandato: il loro compito è cruciale, e per questo motivo spesso gravoso e colmo di responsabilità, per il buon funzionamento dell’ateneo patavino. I nostri dipartimenti sono vere e proprie eccellenze: non lo diciamo noi, ma così li definisce il Ministero dell’Università e della Ricerca. Ben 29 su 32, infatti, erano stati inclusi nella lista pubblicata dal MUR dei 350 migliori dipartimenti delle università statali italiane ammessi a competere alla selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza per il quinquennio 2023-2027».

I direttori

I direttori che sono stati confermati alla guida del loro dipartimento sono: Gianni Barcaccia (Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente), Luigi Bubacco (Biologia), Vincenzo D'Agostino (Territorio e sistemi agroforestali), Manlio Miele (Diritto privato e critica del diritto), Stefano Moro (Scienze del Farmaco), Federico Rea (Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari), Egidio Robusto (Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata), Flavio Seno (Fisica e astronomia Galileo Galilei), Alessandro Zotti (Medicina animale, produzioni e salute).

E i nuovi direttori? Tra loro c'è l'ex rettore Rizzuto. Ecco l'elenco:

Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione: Luca Bargelloni.

Dipartimento di Studi linguistici e letterari: Gabriele Bizzarri.

Dipartimento di Scienze statistiche: Giovanna Capizzi.

Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità: Andrea Caracausi.

Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche: Umberto Cillo.

Dipartimento di Ingegneria industriale: Fabrizio Dughiero.

Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali: Sergio Gerotto.

Dipartimento di Scienze chimiche: Stefano Mammi.

Dipartimento di Scienze biomediche: Rosario Rizzuto.

Dipartimento di Medicina: Paolo Simioni.

Dipartimento di Neuroscienze: Edoardo Stellini.

Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali: Alberto Trevisani.

Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica: Giovanna Valenzano.