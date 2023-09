Padova. Record per il Bo, 4 progetti di ricerca finanziati con 5,4 milioni di euro dall'Europa

PADOVA - I ricercatori del Bo sono al secondo posto per numero di progetti Starting Grant finanziati. Oggi, 5 settembre, lo European research council ha annunciato i vincitori della call Starting Grants 2023, un finanziamento del valore complessivo di 628 milioni di euro che va a 400 ricercatori eccellenti in tutta Europa. E l'Università di Padova ha ottenuto 5,4 milioni di euro segnando un record storico per una singola call.

«L’eccellente risultato, che ci ha visto ottenere quattro prestigiosi ERC Starting Grants sui 32 assegnati agli atenei italiani, conferma ancora una volta l’alto valore della ricerca che si effettua nell’Università di Padova – afferma la rettrice Daniela Mapelli –.