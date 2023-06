L'Università di Padova è il quarto Ateneo migliore d'Italia. La classifica

PADOVA - L'Università di Padova migliora la sua performance, guadagnando 24 posizioni, collocandosi al 219esimo posto su scala globale e quarto ateneo in Italia, consolidando così la permanenza nelle 250 Top University, fascia che equivale al 2% delle migliori università mondiali. È quanto emerge dai risultati QS World University Ranking, una delle classifiche più accreditate a livello internazionale, che valuta le migliori università nel mondo e fornisce strumenti di conoscenza e comparazione per le scelte di studio e di vita, di carriera scientifica e anche per valutazioni di politiche internazionali.

In questa edizione sono state analizzate 2.963 università (quasi 500 in più rispetto all'edizione precedente), di 104 Paesi differenti; solo per le prime 1.500 istituzioni sono stati resi pubblici i risultati della valutazione. L'agenzia QS stima che nel mondo ci siano oltre 18.000 università. «L'ottimo risultato nel QS World University Ranking è il frutto del lavoro dell'intera comunità accademica e conferma la bontà delle scelte effettuate - spiega Daniela Mapelli, rettrice del Bo -. Siamo molto felici che sia stato riconosciuto il nostro sforzo nella sostenibilità, indicatore che ci vede a ridosso delle prime cinquanta università mondiali. Sostenibilità che passa, solo per fare degli esempi, attraverso la riqualificazione di edifici e quartieri di Padova e delle nostre sedi esterne senza consumo di suolo, attraverso l'apertura di poli museali inclusivi e l'impegno in politiche di economia circolare». Fa molto piacere, ricorda Mapelli, «l'ottimo risultato sulla ricerca internazionale, che certifica come Padova sia perfettamente integrata nella rete delle migliori università internazionali».