Fiat Punto finisce fuori strada da sola: auto distrutta e tre feriti

CURTAROLO - Un'auto,senza coinvolgimento di altri veicoli. Tre i feriti. È successo sabato sera, 3 agosto, poco dopo le 22, in via Roma a Curtarolo. Le squadre dei pompieri arrivate da Cittadella e con volontari di Santa Giustina, hanno messo in sicurezza la Fiat Punto e soccorso le tre persone a bordo insieme al personale del suem 118. I tre feriti sono stati portati in ospedale da tre ambulanze. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro.