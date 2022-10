Covid Veneto, il bollettino di oggi, 4 ottobre 2022. Impennata di contagi e sette vittime

Covid in Veneto, il bollettino di oggi, 04 ottobre 2022. Sono 8.312 i nuovi casi di Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore e 7 i morti. Emerge dai dati aggiornati della Regione sui contagi. I positivi da inizio pandemia sono 2.294.591, mentre il totale dei decessi sale a 15.499. Sono attualmente positive in Veneto 54.992 persone, 3.156 in più rispetto a ieri.

Aumentano i ricoveri negli ospedali

Negli ospedali aumentano (+45) i ricoveri in area medica, che sono 665, mentre sono invariati (26) i pazienti in terapia intensiva.

Vaccini

La campagna vaccinale registra 2.044 somministrazioni nella giornata di ieri, in maggioranza (1.924) quarte dosi.

Contagi nelle province del Veneto

Sono cinque su sette le province venete dove i nuovi contagi da Covid superano i mille casi nelle ultime 24 ore. Il numero più alto si registra a Vicenza, con 1700 positivi, segue Padova con 1685, dopo si trova Verona con 1456 contagi, infine Treviso, con 1356 casi, e Venezia con 1198. Numeri inferiori a Belluno, con 437 contagi, Rovigo, dove se ne registrano 331.