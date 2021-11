Covid in Veneto: più di 2mila casi e 6 morti, Padova in testa. Salgono i ricoveri: 93 in terapia intensiva Il bollettino

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , domenica 28 novembre, con i casi di contagio diffusi dalla Regione e aggiornati alle 8 di questa mattina. Continua a salire la conta dei positivi con un incremento di oltre 2mila casi al giorno. Sono infatti 2.082 i nuovi contagiati e 6 i morti in 24 ore. Le persone positive e attualmente in isolamento salgono a 28.896, mentre il numero totale delle vittime da inizio pandemia sale a 11.947. I malati ora ricoverati in ospedale sono 513 (+25) e 93 (+3) nelle terapie intensive. Guidano la classifica per numero di persone contagiate Padova (+485) e Treviso (+446).

