Il sindaco Giordani chiude gli argini: «Stop alle passeggiate»

PADOVA - «Divieto di transito sugli argini dei fiumi di Padova » ha deciso il sindaco di Padova, Sergio Giordani che ha firmato un'ordinanza in vigore subito: « Prima la salute, è a questo tutti dobbiamo pensare. È una scelta a tutela dei cittadini, runners compresi. Non potevamo tollerare il bis di sabato e domenica scorsa con centinaia di persone a passeggio lungo i nostri argini, gli assembramenti sono pericolosi e non ci possiamo permettere nuovi focolai. È un momento difficile, giorni cruciali per arginare il contagio anche a Padova, che è la provincia più colpita del Veneto e non voglio lasciare nulla di intentato per arginare il virus - sottolinea Giordani - Ringrazio tutti i cittadini che stanno collaborando con attenzione, questa sfida la vinciamo solo così. Un pensiero a tutte e tutti quelli che devono continuare a lavorare per mandare avanti il Paese e i servizi essenziali, rispettare le regole è il miglior tributo e ringraziamento che possiamo rivolgere loro, assieme a un consistente sforzo nei luoghi di lavoro privati e pubblici perché sia tutelata la salute di queste persone. Torneremo ad assaporare la nostra libertà, un bene a cui non dobbiamo né vogliamo rinunciare, ma proprio per questo adesso tutti dobbiamo serrare i ranghi e darci una mano » . © RIPRODUZIONE RISERVATA