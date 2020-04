Coldiretti, 500 chilogrammi di spesa distribuiti ai poveri in un solo giorno

PADOVA - Oltre 500 chilogrammi di generi alimentari sono stati distribuiti ai bisognosi nella sola giornata di ieri, sabato 4 aprile, tramite le associazioni benefiche del territorio. Lo ha comunicato Coldiretti Veneto che ha avviato nei mercati di “Campagna Amica” l’operazione “Spesa Sospesa del Contadino” per raccogliere frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, olio, vino destinati a superare l’emergenza economica e sociale provocata dalla diffusione del Coronavirus e dalle necessarie misure di contenimento. Un risultato ottenuto grazie alla generosità degli agricoltori e dei frequentatori e sostenitori delle fattorie accreditate nella propria rete.

Alla distribuzione hanno partecipato anche la distribuzione che ha coinvolto la macchina della solidarietà con la partecipazione delle Caritas diocesane.

La Coldiretti Veneto ricorda inoltre che è possibile fare una donazione tramite bonifico e Campagna Amica provvederà ad acquistare prodotti di qualità che saranno consegnati gratuitamente alle famiglie più bisognose. Al momento dell’offerta, sarà fondamentale indicare nella causale, oltre a “Spesa Sospesa Campagna Amica”, anche il nome, cognome e indirizzo comprensivo del comune di residenza e della provincia dove far arrivare la spesa IBAN: IT43V0200805364000030087695.

Le consegne a domicilio – ricorda ancora Coldiretti Veneto – continuano con una squadra operativa di oltre 200 imprenditori agricoli che nella vigilia della Domenica delle Palme ha allegato alla borsa di bontà tipiche a km zero anche un ramoscello di ulivo per la benedizione tra le mura domestiche.

