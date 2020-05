Bruna, bisnonna di 95 anni, fa il segno della vittoria: torna a casa guarita dopo 39 giorni di battaglia

ESTE - Due dita alzate in segno di vittoria. La consapevolezza di aver sconfitto il Covid-19 e la dolce attesa del ritorno a casa, a Este, hanno illuminato di gioia il volto di Bruna Toniolo Dominici, immortalata nel suo letto di ospedale nel momento in cui le è stata data la buona notizia. A 95 anni l'esito della battaglia contro il temibile virus non poteva affatto dirsi scontato. Eppure questa signora straordinaria non si è mai persa d'animo. Ce l'ha messa tutta, ci ha creduto fino alla fine, fino a quel doppio tampone negativo, che le ha permesso di lasciare l'ospedale, dopo ben 39 giorni di ricovero. Il 27 marzo scorso infatti, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, l'anziana era stata ricoverata all'ospedale Madre Teresa di Calcutta. Se già i sintomi tipici avevano fatto temere il possibile contagio, la diagnosi dei medici non aveva lasciato dubbi: Bruna aveva contratto il Coronavirus.



IL PERCORSO

Era dunque subito partito il lungo percorso di cure, somministrate con professionalità e grande umanità dalle équipe di Medicina, Neurologia, Geriatria e Cardiologia, che hanno potuto avvalersi dell'aiuto dei colleghi di Cittadella e Camposampiero, i quali nelle ultime settimane hanno raggiunto il Covid Hospital della provincia padovana per dare il proprio contributo. Lo sforzo dei medici, la tempra e la grinta di Bruna e un pizzico di buona sorte si sono combinati magnificamente, fino al felice esito finale. E così ieri, verso l'ora di pranzo, la 95enne, mamma di quattro figli che l'hanno resa nonna e poi bisnonna, ha potuto finalmente varcare la porta di casa. Commossa, felice e ufficialmente guarita. «Un enorme, sentito, autentico grazie - è il commento emozionato ma sentito di Rita Dominici, una dei figli di Bruna - sarò sempre grata alla dottoressa Lucy Leone e a tutti i suoi colleghi e collaboratori per aver dato a mia mamma una seconda vita».



EX INFERMIERA

La storia di Bruna, un passato da infermiera, un presente in cui è circondata dall'affetto dei propri cari e un futuro ancora da disegnare, ha colpito favorevolmente anche il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta. «Entrata in ospedale alla fine di marzo, la signora Bruna ha superato brillantemente il Coronavirus grazie alle cure dei nostri sanitari. A dimostrazione commenta il direttore generale Scibetta - che, seppur dopo lungo periodo ricovero, si può guarire dal Covid-19 anche in età avanzata. La nostra Azienda socio-sanitaria è entrata oggi nella Fase 2 e ci auguriamo che la storia a lieto fine di questa mamma, nonna e bisnonna, sia di buon auspicio».

Il lieto fine della storia si è rapidamente diffuso nella giornata di ieri anche nella città atestina, dove Bruna ha potuto finalmente far ritorno. Fin da subito è stato informato anche il sindaco del Comune, Roberta Gallana, che ha prontamente condiviso la buona notizia sul proprio profilo Facebook, usando parole piene di stima e affetto anche per il personale sanitario. «Inizia bene la settimana con la notizia che la nostra concittadina Nonna Bruna torna a casa per festeggiare il suo 95° compleanno. Anche il secondo tampone è negativo ed è riuscita a vincere lei. Ha già ordinato alla famiglia i vestiti che preferisce per tornare ha annunciato il primo cittadino - La città di Este ringrazia medici, infermieri, operatori per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo con grande professionalità e amore». Ora Bruna potrà tornare alla propria normalità tra le mura di casa, gustandosi i piccoli piaceri della quotidianità, la vicinanza dei propri cari, il conforto e la familiarità del proprio ambiente. L'esperienza di questi quasi 40 giorni in un letto d'ospedale è stata per l'anziana dura e faticoso, ma Bruna ora è pronta a ricominciare a vivere quella che la figlia Rita ha definito una seconda vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA