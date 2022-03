Cede il pavimento durante un controllo, agente precipita al piano di sotto: doppia frattura scomposta alle gambe

VENEZIA - Nel pomeriggio del 21 marzo la polizia di Padova ha fatto un controllo all'ex istituto per anziani Configliachi all'Arcella. Durante il sopralluogo parte del pavimento ha ceduto e uno degli agenti è precipitato al piano inferiore. I poliziotti di quartiere hanno notato una finestra rotta e sentito delle voci. Hanno chiesto l'ausilio della Squadra mobile e dell'unità cinofila prima di entrare a controllare. All'interno hanno bloccato un minorenne tunisino, accompagnato in questura e poi affidato a una comunità.Gli agenti hanno proseguito nel controllo dell'edificio e in un punto il pavimento ha ceduto: uno degli agenti è caduto procurandosi una frattura scomposta a perone e tibia. Dovrà essere operato.

