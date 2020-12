MONTEGROTTO TERME - Nonostante fosse da molti giorni positivo al Covid-19, dopo ben due accertamenti clinici, non ha avuto alcuna remora ad uscire di casa e addirittura a recarsi a trascorrere una notte in un hotel delle Terme Euganee. Un comportamento irresponsabile, che può adesso potenzialmente mettere a rischio la salute sia del personale dell’albergo che della ventina di clienti che attualmente ospita, quello tenuto da F.B.A., 32enne residente a San Giorgio delle Pertiche.

L’uomo è stato individuato ieri all’Hotel Petrarca di Montegrotto dai carabinieri della locale stazione dell’Arma e denunciato a piede libero con l’accusa di delitto colposo contro la salute pubblica. I militari sono andati a colpo sicuro nello stabilimento termale sampietrino. E’ stato infatti un controllo intrecciato delle due banche dati, del Ministero degli Interni e della Salute, a fare scattare l’allarme rosso sul suo nome. E’ bastato che F.B.A. si registrasse alla reception dell’albergo perché i suoi dati finissero nel cervellone del Viminale. A quel punto, secondo una procedura basata sul collegamento telematico con gli archivi del ministero della Salute in cui sono inseriti i nominativi delle persone risultate positive al Coronavirus, l’incrocio delle generalità e della residenza ha portato alla sua immediata identificazione.

ESAME

Il 32enne, lo scorso 4 dicembre era risultato positivo a un primo esame; il 19 dicembre si era sottoposto a un secondo tampone ma non si era ancora negativizzato. L’infezione, quindi, era ancora in atto. Eppure con questo risultato in tasca non si è comunque posto il problema di rappresentare un veicolo di contagio e ha preso la strada delle Terme Euganee intenzionato, per motivi che ancora non appaiono del tutto chiari, a trascorrervi la notte. Forse intendeva passarvi l’intero fine settimana. Secondo quanto è emerso dagli accertamenti condotti ieri dai militari dell’Arma, i suoi contatti con altri ospiti sarebbero stati limitatissimi, essendosi subito recato in camera. Dove, nella mattinata di ieri, si è fatto servire la prima colazione. Poi, l’arrivo in hotel degli uomini in divisa che gli hanno contestato lo sconsiderato comportamento. Dopo essere stato denunciato, F.B.A. è stato velocemente fatto rientrare della sua abitazione, dalla quale non potrà più muoversi fino a quando non verrà dichiarato guarito dalle autorità sanitarie. Immediata è stata avviata la procedura di sanificazione della stanza dove ha passato la notte. Naturalmente, l’episodio ha gettato nello sconforto e nella preoccupazione titolari, personale e clientela dello stabilimento alberghiero. Che ora dovranno essere sottoposti agli accertamenti clinici per verificare se l’eventuale, seppure rapido, contatto con l’uomo non li abbia contagiati. Poca voglia di parlare, quindi, da parte di Carlo Pastorello, esponente della famiglia proprietaria dell’albergo che si limita a confermare l’accaduto e a commentarlo in modo molto laconico: «Da noi ha trascorso solo una notte. Si è trattato di un comportamento che è riduttivo definire increscioso». Della vicenda è stato informato anche il sindaco di Montegrotto Riccardo Mortandello che si è letteralmente infuriato. «Stiamo pensando, come amministrazione comunale, di costituirci parte civile contro questa persona. Ci informeremo accuratamente su questo accaduto a valuteremo con i nostri avvocati se ci sono i presupposti per un’azione legale. C’è solo da augurarsi – conclude il primo cittadino – che questo tizio non se ne sia andato troppo in giro».

