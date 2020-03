Conselve. Alta colonna di fumo, in fiamme il vecchio serbatoio della cantina sociale

CONSELVE - Incendio alla Cantina sociale di Conselve: nel pomeriggio di ieri intorno alle 16 circa, un'alta colonna di fumo nero si è alzata dal retro della sede della Cooperativa Conselve Vigneti e Cantine di via Padova, dove sono in corso lavori di mitigazione degli impatti ambientali derivanti dall'attività di vinificazione.

L'INCIDENTE

Durante i lavori di demolizione di uno dei vecchi serbatoi situati nell'angolo a nord-ovest della cantina, la piattaforma utilizzata dalla ditta incaricata ha preso improvvisamente fuoco. I due operatori presenti sono riusciti a scendere e non si sono fatti male, ma il fuoco alimentato anche dall'olio meccanico che spinge le piattaforme di sollevamento ha accelerato la combustione, tanto che poco hanno potuto fare gli addetti della Conselve Vigneti e Cantine, che hanno dovuto attendere l'arrivo di due mezzi dei Vigili del Fuoco da Padova: appena giunti a Conselve, i pompieri hanno spento l'incendio. Sul posto oltre al presidente della cantina Roberto Lorin, anche i Carabinieri della stazione di Conselve; sono in corso gli opportuni sopralluoghi per verificare eventuali danni ai macchinari della cantina, che al momento non sono però nè confermati, nè quantificabili.

LA TENSIONE

Tra i residenti dei quartieri limitrofi alla zona industriale si è subito diffusa la preoccupazione, accresciuta anche dalla densità del fumo scuro che si è levata dal sito della cantina, temendo conseguenze di carattere ambientale, che però sono state ben presto smentite dagli stessi responsabili della cooperativa conselvana. Proprio nello scorso mese di gennaio la società, che vinifica circa 20 milioni di chilogrammi di uva ogni anno, conferiti da oltre 1.500 soci produttori di un vasto territorio, ha presentato un ampio programma di implementazione del sistema di depurazione degli scarti di lavorazione che negli ultimi anni hanno provocato frequenti proteste proprio dei residenti delle zone abitative sorte non lontano dalla cantina negli ultimi vent'anni. I nuovi lavori dovrebbero essere ultimati entro la prossima estate, così da consentire una vendemmia senza problemi di carattere ambientale, soprattutto per gli odori provenienti dall' impianto di depurazione che verrà adattato alle aumentate esigenze produttive della società conselvana.

