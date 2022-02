PADOVA - L’emergenza da Coronavirus non ha risparmiato, tra i vari settori dello spettacolo, quello dei concorsi di bellezza che hanno subito un brusco stop e che ora stanno ritornando ad avere incoraggianti segnali di ripresa. A testimoniarlo è Antonella Marcon, di Piazzola sul Brenta, per 38 anni con una propria attività dedicata alla bellezza, lasciata per lavorare totalmente nell’omonima Agenzia ed Academy, specializzata nella produzione di eventi, consulenza d’immagine, acquisti personalizzati e nel curare percorsi formativi per lavorare nello spettacolo.

Da quasi 15 anni Antonella Marcon organizza concorsi di bellezza e da 4 è esclusivista per Veneto e Trentino Alto Adige, di Miss Mondo Italia. All’ultima finale, lo scorso settembre a Gallipoli in Puglia, il terzo posto assoluto con una sua partecipante, Martina Ballardini, ed il secondo come agenzia. Non le sono mancate anche le esperienze in televisione, collabora con il settore moda anche come ambassador di vari marchi. Domenica a Venezia al Ca’ Sagredo hotel alle 17, la prima selezione provinciale del nuovo anno.

«Nel 2020 il blocco è stato immediato. Impossibile realizzare nulla di quanto programmato, tutto il calendario è saltato e sono arrivate le disdette dei vari sponsor e collaboratori avendo i concorsi un ampio indotto - spiega l’agente - Del resto la socialità è alla base dei concorsi. Non essendo possibile è stata diretta conseguenza l’annullamento. Abbiamo così utilizzato il web, normalmente strumento eccezionale, è diventato l’unico mezzo per mantenere un minimo di contatti. Siamo diventati più social, ma le perdite economiche non sono state indifferenti».

Il 2021 ha segnato fortunatamente una sorta di ripresa. «Siamo ritornati in presenza, con grandi sforzi organizzativi per assicurare la massima sicurezza a staff e partecipanti comunque con numeri ridotti, sulla ventina di miss. Location con edifici quale appoggio per camerini, trucco e parrucco per garantire il distanziamento, costante attenzione alle regole. Quindi tamponi e poi è arrivato il vaccino, ma le vaccinazioni non sono state contemporanee ed anche tra le partecipanti c’era chi aveva dei dubbi. Si è lavorato e c’è stata la finale per noi molto importante».

Pronta a ricominciare Antonella Marcon. «La programmazione è a buon punto, varie sedi ci stanno aspettando ed è un bel segnale ed anche le ragazze si stanno iscrivendo in tante. La diminuzione dell’anno scorso era ovviamente plausibile. La gente ha bisogno di ritrovare emozioni, contatti, ha bisogno di amore. L’attenzione alla sicurezza sanitaria rimane massima per la mia organizzazione poi per partecipare ai concorsi occorre il green pass rafforzato, i tamponi non bastano più».

Insomma le prerogative per una stagione pre-Coronavirus ci sono tutte anche se non pochi dicono che ormai questi eventi hanno fatto il loro tempo se non addirittura che sviliscono le donne. «I concorsi, Miss Mondo Italia in particolare, si evolvono. La bellezza non è più elemento esclusivo, cerchiamo molte altre qualità, e soprattutto facciamo emergere i talenti personali delle ragazze, utili per lavorare nello spettacolo ma assolutamente non esclusivamente. Da diversi anni durante le mie tappe c’è un momento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne ed a sostegno della Casa di fuga».