Dalla rianimazione alla passerella: ecco il bell'infermiere Mister Italia

PADOVA - Dalla lotta al virus alla passerella. C'è anche un bell'infermiere tra i padovani che hanno vinto l'altra sera la fascia alla finale di Mister Italia Veneto 2020 tenutasi nel piazzale antistante il Centro Congressi di Rosolina Mare. Massimo Altieri (nella foto), 27 anni di Padova, alto 1.80 cm, capelli castani, occhi verdi, segno del Cancro è stato proclamato Mister Alpe Adria. Di origini foggiane, il concorrente per il prestigioso titolo vive da anni nella Città del Santo dove lavora all'ospedale civile come infermiere e per tutto il periodo dell'emergenza Covid-19 ha prestato servizio nel reparto di terapia intensiva.

Durante l'emergenza sanitaria Altieri, con l'hobby della palestra e oltre 2300 follower su Instagram, aveva preso parte alla selezione online per Mister Italia Web arrivando terzo nella sezione like con 595 voti. Oltre a lui Laura Zambelli ha chiamato vicino a se come Mister New Italy Tudor Banu, nato in Moldavia e ora residente a Granze. 26 anni, alto 1.85 cm, capelli neri e occhi castani, segno del Sagittario, appassionato di combattimenti MMA e K1, lavora sia come modello che come receptionist in un hotel di Abano Terme. L'aitante ragazzo è stato eletto anche Mister Verona 2019; su Instagram conta quasi 9.300 follower e su Facebook scrive «I nostri dubbi sono dei traditori che ci fanno spesso perdere quei beni che pur potremmo ottenere, soltanto perché non abbiamo il coraggio di tentare».

Insieme a loro sul palco la giuria ha designato Mister Italia Veneto: è Filippo Crivellari di Rosolina, 29 anni; Mister Eleganza è Patrik Lala di Montebelluna, 20 anni; Mister Cinema è Mattia Dalla Vecchia di Malo, 28 anni; Mister Fitness è Andrea Gorin di Santa Maria di Sala, 25 anni, e infine Mister Boy Italia è Alessio Vicentini di Ala, 25 anni.

La manifestazione maschile è stata una delle prime organizzate dal vivo dopo il blocco delle selezioni causato dal Covid-19. I partecipanti sono sfilati davanti al pubblico in tre uscite distinte, la prima con un completo elegante, successivamente in casual per concludere in costume da bagno. Tra un'uscita e l'altra apprezzati gli interventi canori della cantante Vivian Grillo dalla trasmissione X Factor dove ha partecipato nel team di Fedez. I padovani andranno ora alle finali nazionali di Mister Italia, concorso collegato ai maggiori concorsi di bellezza mondiali come Mister Mondo, Mister Universo, Mister International a cui possono iscriversi ragazzi dai 16 ai 33 anni.

