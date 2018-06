Eddie Vedder ritrova la voce e scatena i 43mila fan dei Pearl Jam all'Euganeo

di Paolo Braghetto

PADOVA - Entusiasmo alle stelle ieri sera allo Stadio Euganeo per la seconda data italiana tutta esaurita da mesi dei: lo storico gruppo rock americano capitanato da, che ha ritrovato la voce, è salito puntualmente sul megapalco accolto dal boato dei 43mila fan, di cui 13mila arrivati dall'estero. Dopo Pendulum e Low light il cantante in maglietta nera con logo del gruppo ha salutato il pubblico, per la maggior parte di età adulta gridando per la prima volta «Buonasera Padova» e poi ha continuato sempre in italiano: «Con questa perfetta serata estiva voglio dimenticare il concerto saltato per il maltempo nel 2009 al Parco San Giuliano»Sui due grandi schermi laterali si potevano cogliere i dettagli della performance della band, proseguita con molte ballate, con Do the evolution, Animal, Given to fly, Not for you e Evenflow. Dedica speciale a Trump con Daughter in cui il frontman dice che «gli sputerebbe in faccia».