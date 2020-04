Il Comune riapre i mercati all'aperto: da lunedì guanti e mascherine per tutti i clienti

PADOVA - «Possiamo già dirlo: da lunedì potranno riaprire i mercati e le aree commerciali all'aperto all'interno della nostra città. Questo perché abbiamo adottato un piano per la sicurezza, come richiesto dall'ordinanza regionale che ci è arrivata ieri». Lo dice Antonio Bressa, assessore al Commercio e alle attività produttive del Comune di Padova, che ieri aveva annunciato la chiusura di tutti i mercati cittadini a partire da oggi proprio per effetto delle nuove restrizioni disposte dalla Regione Veneto. La decisione è arrivata al termine di una riunione convocata in mattinata dal sindaco Sergio Giordani.

«C'è stato uno sforzo organizzativo molto importante - afferma Bressa - Noi abbiamo sempre voluto rispettare le regole e fare le cose per bene, ci siamo presi il tempo necessario, abbiamo dovuto approvvigionarci di migliaia di guanti monouso per darli a tutte le persone che si recheranno ai mercati, ora siamo perfettamente in linea con quello che ci è stato richiesto». Da lunedì quindi «le persone - conclude - troveranno dei mercati perimetrati, dove verranno consegnati guanti e mascherine, dove ci sarà del personale addetto alla sicurezza che controllerà il rispetto del distanziamento sociale».

