Padova. Stop da subito anche ai mercati all'aperto. Bressa: "Prescrizioni inattuabili"

PADOVA - L'ulteriore stretta alle misure anti-contagio, giunta dalla Regione Veneto, cala come una mannaia anche sui mercati rionali, in questa fase critica. Non ci saranno bancarelle di frutta e verdura in nessun piazzale, questo sabato a Padova, nè potranno aprire i giorni seguenti, almeno fino a modifiche parziali del provvedimento.

A spiegare la decisione è l'assessore al commercio del Comune di Padova, Antonio Bressa. "A seguito dell’ordinanza regionale firmata oggi da Luca Zaia - dice - i mercati all’aperto di Padova sono, almeno temporaneamente, chiusi, così come ogni altra forma di commercio ambulante su area pubblica. Abbiamo fatto ogni sforzo in queste settimane per adottare ogni strumento utile a garantire la loro apertura in piena sicurezza per gli operatori e per i clienti.

Vorremmo continuare a farlo, ma oggi arrivano delle prescrizioni che per come sono formulate impediscono a una realtà così estesa e importante come quella dei mercati cittadini di Padova di poter dare continuità a questo servizio in maniera immediata. Per i nostri mercati è infatti tecnicamente impossibile adempiere a un’ordinanza comunicata nel pomeriggio di venerdì e subito in vigore, con prescrizioni che, se non adottate attraverso un accurato piano operativo condiviso con le categorie, rischiano di creare assembramenti al posto di evitarli. Da qui la scelta che abbiamo preso. Nel frattempo però abbiamo comunque convocato le associazioni di categoria del settore per lunedì mattina ed attivato ogni sinergia possibile per verificare in che misura sarà eventualmente possibile riaprirli almeno in parte. Ci concentreremo su quelli che offrono un servizio ai cittadini nelle zone dove c’è meno disponibilità di altri punti vendita di generi alimentari per poter far mettere a disposizione, in piena sicurezza, i necessari beni essenziali".

