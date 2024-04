Padova. Ragazzino di 14 anni gira per il parco con un coltello: denunciato. Controlli rafforzati per le festività di Pasqua

PADOVA - Denunciato un 14enne perché girava con un coltello dalla lama lunga 17 centimetri. Il ragazzino è accusato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. I carabinieri lo hanno fermato in un parco nel Piovese e gli hanno sequestrato il coltello.

Controlli rafforzati per Pasqua

Si tratta solo di uno dei tanti controlli effettuati durante le festività pasquali dai carabinieri del comando provinciale di Padova, coordinati dal colonnello Michele Cucuglielli. In questi giorni, infatti, sono stati rafforzati i controlli soprattutto dove c'era più afflusso di turisti. Sono stati impiegati anche i militari dei reparti speciali Api (Aliquota di primo intervento, che di solito si occupa di prevenzione antiterrorismo) e Sio (Squadre intervento operativo del 4° Battaglio Veneto di Mestre). Il gruppo forestale, invece, si è concentrato soprattutto sulle aree collinari della provincia, come il Parco Regionale dei Colli Euganei. Ad Abano Terme è stata utilizzata anche la Stazione mobile.

Le denunce e le multe

In tutto sono stati svolti 467 servizi, identificate 1.320 persone, controllati 720 veicoli. Sono 18 gli incidenti stradali, di cui 4 con feriti, che hanno visto l'intervento dei carabinieri. Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, un 23enne di Casalserugo e un 32enne di Piove di Sacco: a entrambi è stata ritirata la patente. Un 41enne di Codevigo, invece, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente perché aveva 0,8 grammi di hashish.

Inoltre, i carabinieri hanno trovato tra le siepi di una piazza a Sant'Angelo di Piove di Sacco due involucri di hashish, del peso complessivo di 14 grammi e mezzo, che sono stati sequestrati. Ventidue le contravvenzioni al codice della strada elevate.

Sono stati controllati anche gli esercizi commerciali e il Nas ha sanzionato il titolare di un bar per 2 mila euro e il proprietario di un ristorante per mille euro. Il primo aveva violato le procedure inserite nel manuale di sicurezza alimentare, il secondo non conservava in modo igienico il cibo.