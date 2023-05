PADOVA - Un ufficiale medico in pensione si è trasformato in investigatore privato, così da sorprendere con le mani nel sacco la sua governante rubare in casa. La donna, una cittadina romena di 40 anni, in tre mesi avrebbe trafugato dai cassetti dell’abitazione circa 4 mila euro. L’ex militare per incastrare la cameriera ha installato nell’appartamento tutta una serie di telecamere nascoste. Poi, una volta raccolte le prove, ha presentato un esposto in Procura. Il pubblico ministero Sergio Dini ha aperto un’inchiesta e la straniera, al momento, è stata iscritta nel registro degli indagati per furto.



I FATTI

L’ex ufficiale medico, da alcune settimane, aveva notato sparire numerose somme di denaro da casa. In un primo momento pensava di essersi sbagliato, ma poi ha iniziato a nutrire dei sospetti. I soldi lasciati in un paio cassetti per la spesa e per pagare le bollette, con cadenza regolare si volatilizzavano. Così ha acquistato delle microtelecamere e le ha installate in diverse stanze dell’abitazione. E gli occhi elettronici hanno fatto in pieno il loro dovere. Le immagini hanno immortalato, in più di una occasione, la colf mentre apriva i cassetti e rubava il denaro.



LE INDAGINI

Il pensionato una volta “pizzicata” la cameriere romena ha deciso di convocare una riunione di famiglia a cui ha partecipato anche la governante straniera, del tutto all’oscuro di quella convocazione da parte dei proprietari e suoi datori di lavoro. L’ex ufficiale medico, una volta seduti tutti attorno a un tavolo, le ha mostrato alcune immagini di lei mentre rubava dai cassetti di casa banconote da 50 e 100 euro. La donna, di fronte al fatto compiuto, ha ammesso le sue colpe. Sembrava molto pentita e il pensionato, forse, sarebbe stato anche disposto a perdonarla. Ma nei giorni seguenti la colf non si è presentata al lavoro ed è sparita nel nulla. Il 65enne si è così visto costretto a procedere con una denuncia e ha presentato un esposto in Procura con tanto di foto dove si vede la cameriera mentre arraffa il denaro. È stata aperta un’indagine e la romena al momento è accusata di furto. Secondo quanto ricostruito fino ad ora dagli inquirenti, la governante tra il gennaio e l’aprile di quest’anno avrebbe rubato circa 4 mila euro. L’inchiesta è stata affidata agli uomini della polizia giudiziaria della Procura. Il primo obiettivo è riuscire a rintracciare la colf. La romena risiede in città, ma da quando è stata sorpresa con le mani nel sacco sembra avere fatto perdere le proprie tracce. Inoltre gli investigatori vogliono appurare se anche in altre abitazioni, dove ha prestato servizio, ha rubato del denaro. In questi giorni gli inquirenti cercheranno di sentire tutte quelle famiglie che avevano ingaggiato la donna straniera come cameriera.