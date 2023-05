PORDENONE - Il ladro di tonno ieri è tornato a far visita, sgradita, al supermercato del centro città dove è diventato una sorta di incubo per i dipendenti. L'uomo, italiano, si era già fatto vivo un'altra volta ma, beccato con le mani nel sacco, era stato costretto ad andarsene senza il bottino: sei bottiglie di Montenegro e sei pezzi di parmigiano del più costoso.

Ma ieri l'ha di nuovo fatta franca perchè il personale si è accorto del furto dopo la pausa pranzo, vedendo gli scaffali vuoti. Sono sparite altre confenzioni di tonno del valore di 150 euro. Dalle telecamere si è visto l'uomo che arraffava le scatolette e le metteva alcune a mo' di cintura dentro i pantaloni altre in uno zainetto. L'uomo, a cui pare non importare nulla delle telecamere, potrebbe agire su commissione: rubare per poi rivendere a prezzi "scontati" la merce presa al supermercato del centro città.