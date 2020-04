Officina in fiamme per un cortocircuito: minacciata anche l'abitazione

CODEVIGO - Officina in fiamme la scorsa notte a Codevigo per un cortocircuito. I vigili del fuoco, intervenuti assieme ai carabinieri, hanno domato il rogo evitando che si estendessero a una adiacente abitazione.

L'incendio si è sviluppato in via Calcinara 5 a Codevigo nei locali di un'officina dismessa di proprietà dell'imprenditore Adriano Destro, 61 anni, probabilmente a causa di un malfunzionamento dell'impianto elettrico. Le fiamme minacciavano di estendersi anche alla casa vicina, ma l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo assumesse dimensioni ben maggiori. I danni, in via di quantificazione, si sono quindi limitati all'officina e soltanto marginalmente alla casa. Rilievi dei carabinieri. Nell'incendio nessuno è rimasto ferito. Ultimo aggiornamento: 16:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA