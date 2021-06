Clan Bolognino, il pm chiede 65 anni di carcere per 8 imputati

PADOVA - Condanne per complessivi 65 anni di carcere sono stati chiesto dal pubblico ministero antimafia Paola Tonini al processo per gli otto imputati dell'associazione a delinquere di stampo ndranghetistico, formata da imprenditori vicini al clan di Michele e Sergio Bolognino, operativo nelle province di Padova Venezia e Vicenza con estorsioni, riciclaggio, minacce e violenze. È stata chiesta una pena di 18 anni per Sergio Bolognino, di 13 anni per Antonio Mangone, 8 anni a testa per Stefano Marzano, Antonio Gnesotto e Francesco Agostino, 5 anni e 6 mesi per Luca De Zanetti, 5 anni e 4 mesi per Emanuel Levorato. Assoluzione invece per Antonio Carvelli. La sentenza è prevista il 6 luglio.