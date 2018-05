© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTADELLA -nella sua azienda di carpenteria e manutenzioni metalliche in via Giusti. L’ultimo in ordine di tempo l’altra sera, poco dopo le 23. Dopo 20 anni di attività, e periodi difficili per la crisi economica dalla quale si sta risollevando, il proprietarioresidente a Loria nel trevigiano, rischia di dover chiudere l’attività lasciando a casa due operai e altrettanti artigiani. Oltre che nell’azienda di Ferraro, i malviventi sono andati anche alla Tekal che opera nel settore degli isolanti termici. «Un amico - racconta Ferraro - li ha sorpresi mentre stavano rovistando all’interno degli uffici. Era accorso nella mia azienda quando è scattato il sistema d’allarme. Erano in quattro con il passamontagna. Lui si è coraggiosamente avvicinato in sella alla bicicletta e li ha richiamati dicendo di andarsene altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri. Loro con tutta calma, in italiano con inflessione dell’Est, gli hanno risposto: “Che vuoi? Vattene tu”. Poi si sono diretti verso di lui con fare minaccioso, ma l’amico è scappato avvisando il 112 e il sottoscritto. Quando sono arrivato assieme ad una pattuglia, i ladri non c’erano più».