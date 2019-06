Fuoco e tanto fumo in un appartamento: due persone intossicate /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTADELLA - Incendio in un appartamento in via delle Signore a Cittadella, questa mattina intorno alle 7.20, all'interno della casa abitano cinque persone. Ad innescare il rogo sarebbe stato un cortocircuito, il fumo ha subito invaso i locali. Due delle cinque persone all'interno sono rimaste intossicate e portate al printo soccorso di Cittadella. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme, i carabinieri indagano per stabilire le cause esatte dell'incendio.