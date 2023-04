Cittadella, perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro: conducente estratta dalle lamiere

CITTADELLA - La notte scorsa, alle 23:40 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vialetti in località Valbrenta di Campolongo sul Brenta per un’auto finita contro un muro dopo la perdita di controllo della conducente rimasta ferita. I pompieri arrivati da Cittadella (Bassano impegnati su un altro incidente), hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto la conducente, che è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferita in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.