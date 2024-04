Teolo. Ciclista si schianta contro un'auto, grave trauma cranico: la corsa in ospedale

TEOLO (PADOVA) - Grave incidente stradale oggi, 2 aprile, a Teolo intorno alle 8.30. Per cause ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Abano un ciclista mentre stava transitando a cavallo tra Feriole e San Biagio, si è scontrato con un'auto ed è caduto rovinosamente a terra. Nell'impatto ha riportato un grave trauma cranico. I sanitari del Suem 118 dopo averlo stabilizzato l'hanno trasportato in ospedale.

Le sue condizioni sono fin da subito apparse critiche. E' in prognosi riservata. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini di recupero.

Illeso l'automobilista che come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Il tratto di strada interessato dallo schianto, l'ennesimo negli ultimi giorni, è rimasto chiuso al traffico per oltre un'ora per consentire agli operatori di terminare le singole attività.