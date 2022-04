Cibo e bevande etniche, etichette "impossibili": sequestrati 6 quintali e 140 litri di prodotti

PADOVA - I militari del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato oltre 6 quintali di alimenti e 140 litri di bevande, tutti posti in commercio senza le prescritte indicazioni in etichetta. Nel dettaglio, un’approfondita analisi di rischio ha permesso ai Baschi Verdi del Gruppo di individuare una società specializzata nel settore dell’ethnic food, gestita da un cittadino nord-africano, operante nel quartiere Stanga di Padova, dove erano stoccate 1.200 confezioni di generi alimentari circa, quali spezie, legumi, riso e pasta, e 280 confezioni di bibite, tutte riportanti etichette in lingua araba e cinese, risultando disagevole conoscere gli ingredienti utilizzati, ivi compresa l’eventuale presenza di allergeni o altre sostanze. I prodotti alimenti erano posti in commercio in violazione della specifica disciplina del settore agroalimentare, che impone l’obbligo per chi li pone in vendita di fornire al consumatore informazioni sugli alimenti precise, chiare e facilmente comprensibili e nella lingua dello Stato in cui l’alimento è commercializzato. La normativa in esame mira a tutelare la salute dei consumatori e consentire agli stessi, attraverso la presenza di indicazioni trasparenti, di effettuare scelte consapevoli non solo in relazione al prezzo e alla data di scadenza, ma anche alle caratteristiche del prodotto, ai suoi componenti, alle modalità di conservazione, preparazione e utilizzo.

Il legale rappresentante dell’attività commerciale controllata è stato segnalato all’Ufficio Territoriale dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, con sede a Susegana (Tv), per l’irrogazione della prevista sanzione amministrativa.

I prodotti in questione, potenzialmente non sicuri, sono stati ritirati dal mercato e messi a disposizione della citata autorità periferica del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per le valutazioni di propria competenza.