Cécile Kyenge diventa medico di famiglia a Padova: ecco dove sarà operativa

PADOVA - Arriverà in città un medico di famiglia non proprio anonimo: dal primo luglio infatti nel quartiere Mortise-Torre prenderà l'incarico della dottoressa Maria Teresa Guiotto l’ex ministro all’integrazione ed eurodeputata Cécile Kyenge Kashetu. L'ex ministro coprirà per un anno il posto vacante. La Kyenge ha dato la propria disponibilità fino all'arrivo del nuovo titolare del posto senza aggravio di spesa per l’amministrazione sanitaria.