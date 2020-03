Incidente sulla Castellana a San Martino di Lupari: auto distrutte e due feriti Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN MARTINO DI LUPARI - Tremendo incidente adinella sera di venerdì 6 marzo, intorno alle 20:20, lungo la SR 53 in via: due auto si sono scontrate violentemente, feriti in modo grave i due conducenti. Delle vetture è rimasto un ammasso di lamiere.I pompieri arrivati da Cittadella, hanno messo in sicurezza i due mezzi e soccorso congiuntamente al personale del Suem 118 i due autisti: una donna e un uomo. I due feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.