PADOVA - «Non me lo posso permettere» recitava ieri mattina lo striscione di Rete degli studenti medi issato davanti alla loggia della Gran Guardia. A un mese dalla prima campanella gli studenti continuano a denunciare un caro scuola sempre più pesante. Nel frattempo però arriva una convenzione tra Esu e Cleup che consentirà di acquistare stampe e fotocopie a metà prezzo.

«Il caro scuola ha portato le famiglie a pagare fino a 1.300 euro per mandare un figlio in classe – dichiara Sophie Volpato della Rete –. I prezzi per l’istruzione pubblica aumentano sempre di più: ogni anno vengono adottati libri di testo diversi tagliando così il mercato dell’usato, il costo del trasporto pubblico è aumentato del 10% e, se si aggiungono il contributo volontario, le spese per le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e il corredo scolastico, diventa sempre più chiaro che l’istruzione sia solo di chi se la può permettere. Intanto aumenta l’abbandono prematuro della scuola, rimarcando ancora che il diritto allo studio è presente solo su carta». Insieme agli studenti delle superiori anche gli universitari: «A scuola come all’università il diritto allo studio è messo a repentaglio – afferma Domenico Amico, senatore accademico Udu –. All’aumento del costo di libri e trasporti si aggiungono i costi proibitivi di affitti e tasse universitarie».



Intanto Esu Padova firma un accordo biennale con la Cooperativa libraria editrice del Bo (Cleup) per garantire agli studenti la riduzione del 50% sul prezzo già scontato loro riservato per stampe e fotocopie di dispense, appunti, tesine e tesi di laurea, slides e trascrizioni delle lezioni. Le fotocopie in bianco e nero costeranno 2 centesimi anziché 4 e la copertina rigida delle tesi 8 euro anziché 16. Ogni studente del Bo, dei conservatori di musica e delle scuole superiori di mediazione linguistica può avere accesso al servizio autenticandosi sul sito Esu, per un massimo di 30 euro l’anno. «Esu e Cleup abbassano i costi – afferma il presidente Esu Giuseppe Maschera –. Un concreto sostegno per tutti gli studenti. Questo intervento incrementa la varietà dei servizi che offriamo, sempre più a misura di studente».