Cervarese Santa Croce. Gastone si allontana da casa e non rientra, i padroni lo cercano disperatamente

CERVARESE SANTA CROCE (PADOVA) - Si è perso e i padroni lo cercano disperatamente. Gastone, un cane che abita con una famiglia a Cervarese Santa Croce, si è allontanato verso le 19 di ieri, 29 gennaio.

E da allora non si è più visto.

I suoi padroni hanno diffuso appelli ovunque e hanno trascorso le ore a cercarlo nei dintorni. «Se lo vedete non rincorretelo, non chiamatelo ma chiamate il 3738075759 - scrivono - Gastone è un cane molto pauroso quindi non si fa avvicinare da chiunque». Il cagnolone è stato da poco adottato, viene dal canile di Frapiero di Cona per cui non conosce bene la zona.