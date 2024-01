Cittadella. Cane rischia di strozzarsi con il collare, turisti lo vedono e chiamano aiuto

CITTADELLA (PADOVA) - Grazie all'attenzione dei turisti in visita a Cittadella, sul camminamento di ronda, un cane è stato salvato dagli agenti della Polizia locale del Distretto Pd1A della municipalità della città murata. L'intervento è avvenuto alle 17 di domenica scorsa, il 31 dicembre. I visitatori che camminavano a 15 metri d'altezza lungo il quadrante sud-ovest della cortina merlata, sopra il grande spazio pubblico di Campo della Marta dove c'è anche l'anfiteatro, hanno notato il cane legato alla recinzione in evidente difficoltà. Nel tentativo di ritrovare la libertà si stava inconsapevolmente strozzando.

Gli agenti hanno trovato il cane bloccato alla recinzione. Nel tentativo di liberarsi ha stretto sempre di più il collare attorno al collo e stava respirando a fatica. É stato subito liberato e ha ricominciato a respirare normalmente. É stato portato al comando per essere rifocillato. Pacifico e tranquillo, ha apprezzato a suo modo l'azione degli agenti che lo hanno coccolato. Contestualmente è stato fatto intervenire il veterinario di turno del servizio dell'Ulss 6 Euganea. Il professionista si è sincerato sulle condizioni di salute dell'amico a quattro zampe. Non ha riportato nessuna ferita o lesione. Dalla lettura del microchip si è risaliti al proprietario. Si tratta di un cittadellese. Non è dato sapere il motivo per il quale abbia lasciato il cane da solo legato alla ringhiera. L'uomo verrà denunciato per omessa custodia e abbandono di animale. Il cane è sano e salvo grazie all'attenzione dei turisti che non hanno perso un attimo di tempo nell'allertare i soccorsi che hanno agito con tempestività. I visitatori erano tra gli ultimi della giornata saliti sul camminamento. Plauso per l'intervento è stato espresso dal comandante del Distretto Pd1A Gledis Sambugaro.