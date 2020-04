CAMPODARSEGO - Scene da Far West in una zona residenziale di Campodarsego. Soltanto l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato che il quadro della vicenda diventasse ancora più grave. L'ennesima discussione scoppiata lo scorso 28 dicembre è degenerata e alcune famiglie residenti in via De' Toni a Campodarsego sono passate alle vie di fatto. Spintoni, urla, poi calci e pugni. Qualcuno all'epoca dei fatti ha chiamato il 112 temendo che la situazione potesse degenerare da un momento all'altro.



Nell'occasione tre dei duellanti sono stati costretti anche a ricorrere alle cure del pronto soccorso di Camposampiero con prognosi di qualche giorno. A distanza di quattro mesi abbondanti di indagine i carabinieri hanno terminato gli accertamenti e hanno denunciato per rissa e lesioni personali in concorso i responsabili. Si tratta di M.N.I. romeno di 31 anni di Campodarsego e la convivente connazionale A.N. di 33 anni. Nei guai anche G.A. romeno di 39 anni sempre di Campodarsego, A.A.A. donna di 30 anni di Fontaniva, V.C.S. di 40 anni di Campodarsego, I.N. di 38 anni romeno senza fissa dimora.



Dall'attività dell'Arma è emerso che da tempo in quella strada sarebbero nati dissapori tra confinanti per futili motivi. Banali dispetti, auto lasciate parcheggiate non a regola d'arte, cani che passeggiano nelle pertinenze del vicino, siepi non tagliate o foglie lasciate a terra e non pulite. Insomma tutte problematiche risolvibili in maniera civile, ma che evidentemente sono state il pretesto per una scazzottata di gruppo. Tutti i responsabili della rissa sono stati convocati in caserma e ascoltati singolarmente. Una volta ricostruito il quadro preciso inevitabile è arrivato il conto salato da pagare alla giustizia. Ulteriori indagini dei carabinieri sono in corso per capire se ulteriori individui al momento non identificati abbiano partecipato alla rissa. Sul fronte dell'ordine pubblico, infine, dopo quanto capitato alle soglie di San Silvestro, i carabinieri costantemente tengono sotto controllo la zona.

