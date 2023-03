PADOVA - Da giorni erano insistenti le voci su un imprenditore vicentino e adesso quel "mister X" ha nome e cognome. È Marino Molon, originario di Tezze di Arzignano (Vicenza), l’industriale interessato a valutare una partecipazione di maggioranza nel Padova.

Settantuno anni, sposato con un figlio, imprenditore nel settore dell’arredamento con la Tregima, nella stagione 1987/88 fu presidente del Vicenza Calcio. Ha residenza in Svizzera, a Lugano, dove mercoledì avrà il primo faccia a faccia con la presidente Alessandra Bianchi, con la quale finora si è interfacciato soltanto il suo legale.



CARTE SCOPERTE

Niente incontro dunque oggi - 12 marzo - ad Arzignano, dove giocano i biancoscudati, come si era vociferato, ma appunto mercoledì in Svizzera anche considerato che Bianchi vive a Como. Sulla manifestazione d’interesse di Molon vige il massimo riserbo, con le parti che hanno alzato il livello di riservatezza per evitare ulteriori fughe di notizie.

L’incontro di Lugano sarà un primo approccio diretto, in modo che gli interlocutori possano chiarire se sussista o meno un effettivo interesse nel dare seguito a un contatto che allo stato attuale è una manifestazione tutta da verificare. Quel che è certo è che, nell’ipotesi in cui il discorso possa avere uno sviluppo, la trattativa non potrebbe essere fatta in quattro e quattr’otto, ma richiederebbe attività che presuppongono tutta una serie di contatti e verifiche. Incluso naturalmente il coinvolgimento diretto dell’attuale patron biancoscudato Joseph Oughourlian, che detiene il 96% del pacchetto azionario con al suo fianco i soci di minoranza Luca Destro (3%) e Giampaolo Salot (1%). Per cedere il 51%, e quindi passare di mano la maggioranza, l’attuale proprietà chiederebbe una cifra tra i 2 e i 2,5 milioni di euro. Anche se al riguardo il presidente Bianchi ha glissato pochi giorni fa: «Non ha senso commentare in questa fase, anche perché le cifre sono un incontro tra domanda e offerta».



ALTRI CONTATTI

Come ha ammesso la stessa Bianchi, al Padova sono pervenute anche altre manifestazioni d’interesse sia per la maggioranza e sia per la minoranza del pacchetto azionario, che non hanno ancora i connotati della trattativa. Ecco allora che un altro contatto sembra esserci stato con un industriale padovano che sarebbe affiancato da un altro imprenditore facoltoso del Nordest, disposto a rilevare la maggioranza delle quote. A tal proposito Bianchi ha già messo le mani avanti facendo sapere che non si tratta di Alessandro Banzato, presidente di Acciaierie Venete e principale finanziatore del Petrarca Rugby, sottolineando comunque gli ottimi rapporti che vi intercorrono. Una terza pista porterebbe invece a un fondo.



RUMORS INSISTENTI

Con riguardo all’imprenditore padovano coadiuvato da un socio del territorio, circolano con sempre maggiore insistenza i rumors che individuano nell’ex presidente Roberto Bonetto uno dei due attori interessati a rilevare per lo meno il 50% delle quote. Sarebbe un ritorno al timone del club per Bonetto, che ha ottimi rapporti con Oughourlian, tanto che i due si sono sentiti anche in occasione della visita padovana a metà febbraio del finanziere franco-armeno. L’uscita di scena definitiva di Bonetto dalla compagine societaria risale al 23 dicembre 2020 quando aveva ceduto le sue restanti quote (39%) al finanziere, mentre è datato 24 maggio 2019 il passaggio di testimone con Oughourlian per la prima volta azionista di maggioranza con il 51%. Quest’ultimo era entrato inizialmente nella società con il 20% proprio sotto la presidenza Bonetto nel dicembre 2017. Adesso il canale sarebbe riaperto, tanto che a fine mese potrebbe andare in scena a Madrid un appuntamento per verificare se l’operazione è fattibile.





