Carceri. Cade al suolo da un'altezza di sei metri, operaio di 21 anni in pericolo di vita

CARCERI (PADOVA) - Lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale a Padova un operaio di 21 anni originario del Mali che oggi, 21 dicembre alle 14, è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro all'interno dell'azienda agricola AM di via Degora al di là a Carceri. Secondo i primi riscontri raccolti dai carabinieri della Compagnia di Este l'operaio stava lavorando a Carceri per conto di una ditta esterna con sede a Cerea (Verona) che stava costruendo una vasca in cemento per lo stoccaggio dei liquami all'interno della struttura.

Dai primi riscontri, ad un tratto, il giovane sarebbe caduto da un'altezza di circa cinque metri. Nell'impatto con il suolo ha subito un importante trauma cranico.

Sul posto sono arrivati prontamente i sanitari del Suem 118 che intuendo la gravità della situazione hanno richiesto da Padova l'elisoccorso. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in ospedale. E' in prognosi riservata, in pericolo di vita. Sulla vicenda procede lo Spisal.