PADOVA - Infortunio sul lavoro oggi, 21 dicembre, in via Sorio a Padova. Siamo all'altezza dell'intersezione con via Nervesa. Per cause ora al vaglio del personale dello Spisal, attorno alle 15 un operaio è caduto da un'impalcatura durante lavori di muratura ad una casa in costruzione. (video di Madeleine Palpella)