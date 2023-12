Padova. Precipita dall'impalcatura e si incastra in un cancello: grave un operaio

PADOVA - Infortunio sul lavoro oggi, 21 dicembre, in via Sorio a Padova. Siamo all'altezza dell'intersezione con via Nervesa. Per cause ora al vaglio del personale dello Spisal, attorno alle 15 un operaio è caduto da un'impalcatura durante lavori di muratura ad una casa in costruzione.

Nel volo verso il vuoto è andato a sbattere violentemente contro un cancello rimanendo incastrato.

L'allarme è stato dato dai colleghi di lavoro in tempi rapidi. Sul luogo dell'emergenza si sono portati prontamente i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. L'attività è ancora in corso. Non si conoscono l'identità del ferito e le sue condizioni. Sta di fatto che è stato sottoposto a tutte le cure del caso per salvarlo. Non è dato sapere al momento se si sia trattato di una banale disattenzione della vittima dell'infortunio o sia accaduto qualcosa nella struttura che doveva sorreggerlo durante l'attività edile.