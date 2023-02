PADOVA - Sarà effettuato dai carabinieri un nuovo approfondimento tecnico sulla portafinestra dalla cui sarebbe uscito il 72enne che venerdì sera è poi caduto da un balcone del secondo piano della residenza Parco del Sole di Terranegra, trovando la morte sulla rampa dei garage. Il pubblico ministero Andrea Girlando ha aperto un'inchiesta e quel che si vuole capire è come abbia potuto il paziente accedere all'esterno. Se infatti vi sono pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario, bisogna appurare come questo abbia potuto essere messo in pratica.

Parco del Sole accoglie anche pazienti con patologie e forme di demenza. In quest'area risiedeva il 72enne, che aveva a disposizione una camera singola dove alcuni operatori hanno testimoniato di averlo visto entrare da solo poco prima della tragedia. Originario di Veggiano, soffriva di patologie psichiatriche. Per la natura delle patologie l'area protetta prevede delle misure di contenimento, tra cui il fatto che le finestre si aprano soltanto a ribalta e con una particolare chiave. Elemento che dovrebbe impedire ai pazienti di poterle gestire in autonomia, dunque anche di poter raggiungere l'esterno. Questo è il punto ancora oscuro: la portafinestra è stata trovata aperta ma, dai primi riscontri, senza segni di forzatura e senza chiave. Il 72enne dunque sarebbe riuscito ad aprirla, sarebbe uscito sul poggiolo, avrebbe scavalcato il parapetto e si sarebbe gettato. Come ha però potuto aprire la finestra? Era forse già aperta o non assicurata con le dovute precauzioni? Nel reparto non sarebbe stata riscontrata alcuna anomalia. La stanza della vittima è sotto sequestro e così pure la salma. Al momento però il pubblico ministero non ha ancora affidato incarichi per l'eventuale autopsia.