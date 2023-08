Cadavere nel canale a Montegrotto, titolare di un centro equestre scivola e cade in acqua. A trovarlo i familiari

MONTEGROTTO - Un cadavere è stato rinvenuto ieri sera, 3 agosto, intorno alle 23 nel canale Menona in via Mezzavia a Montegrotto. A tirarlo fuori dall'acqua sono stati i vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri.

Antonio Palma, 76 anni, sarebbe scivolato accidentalmente o per un malore e non sarebbe più riuscito a risalire. A trovare il corpo privo di vita sono stati i familiari che non vedendolo rientrare dalla passeggiata si sono preoccupati e sono usciti a cercarlo.

Il corpo non ha ferite evidenti. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria e ora si trova all'obitorio di Padova. Palma era molto conosciuto in zona, era titolare di un centro equestre, ex consigliere comunale del Msi e della Fiamma Tricolore.