PADOVA - Busitalia da oggi effettuerà controlli a campione sull’effettivo possesso e sulla validità della patente di guida e del cqc, la carta di qualificazione alla guida, degli autisti impiegati nel trasporto pubblico locale. Una decisione che l’azienda ha assunto dopo che nei giorni scorsi un autista di una società in subaffido è stato trovato con la patente scaduta. Fatto, tra l’altro, che si era già verificato all’inizio dell’estate, come hanno riferito i sindacati. Busitalia chiede inoltre ai lavoratori di comunicare immediatamente agli uffici eventuali revoche, sospensioni o mancato rinnovo dei titoli necessari alla guida dei mezzi pubblici come prevede la norma vigente.



I NODI

Oggi, intanto, diventa difficoltoso muoversi in città coi mezzi pubblici. Risultano scoperti ben 9 turni sugli autobus con una media, quindi, di 7 corse che non ci saranno su alcune linee oltre che di 2 turni serali sul tram. Il tutto dovuto alla mancanza di autisti. A fine ottobre infatti si registrano circa una quindicina di autisti che hanno lasciato Busitalia, tra i quali due conducenti del tram. A fine novembre, secondo le stime, saranno poco meno di 30.

E proprio i due turni mancanti sul tram, uno dalle 17.18 alle 23.43 e l’altro dalle 18.08 a mezzanotte e 28, avrebbero provocato uno screzio fra azienda ed Ente di Governo. Il metrobus, infatti, non sarà in funzione e la soluzione proposta dall’azienda di effettuare le corse con bus sostitutivi avrebbe provocato le proteste dell’Ente di Governo composto da Provincia e Comune.



LA CRITICA

Per il sindacato Sgb la qualità del servizio è in costante peggioramento sia per i dipendenti che per i passeggeri, sottolinea che molti dei problemi del trasporto pubblico sono nati con i tanti subappalti e l’emorragia di autisti. Sgb, infine, lamenta l’assenza della politica che dovrebbe intervenire con l’azienda. «E’ giusto controllare che gli autisti abbiano i requisiti per guidare ma su questo Busitalia è efficiente, da anni infatti gli uffici avvisano i dipendenti circa un mese prima della scadenza di patente e cqc - afferma Paolo Giudica sindacato Fast - tanti dei problemi derivano anche dalle linee date in subaffido e l’Ente di Governo non interviene nonostante i solleciti. Corse saltano ogni giorno, è meno evidente nel servizio extraurbano perché i tempi dei passaggi sono ampi rispetto alla città e anche perché Busitalia cerca di coprire il servizio in provincia facendo saltare corse in città - conclude il sindacalista -. Non è ammissibile che le persone restino alle fermate in attese lunghissime sperando in un passaggio del bus. Tra l’altro il sito non riporta più da tempo le corse non garantite e una persona che si deve spostare non sa nemmeno come organizzarsi. Quello che stiamo dando è disservizio».



Ribadisce che Busitalia avvisa in prossimità delle scadenze dei documenti Davide Parpaiola, Adl Cobas, che puntualizza: «La situazione dell’azienda è drammatica, più volte ho denunciato che saremmo arrivati a questo per le troppe dimissioni e a fine novembre sarà peggio, ma c’è personale che si dimetterà fino a gennaio - afferma - non vediamo soluzioni a breve termine ma soprattutto non si vede concretezza ma solo tante parole e manca, non ci stancheremo di dirlo, la volontà politica di risolvere. Ci sono sempre meno autisti, il carico di lavoro per chi resta aumenta ma ovviamente, entro i limiti previsti dal contratto. Di conseguenza aumenta lo stress e aumentano i disagi dei lavoratori a fronte di paghe che non permettono di arrivare a fine mese». Disservizi in parte dovuti anche ai problemi, anch’essi più volte rilevati dai sindacati, di troppi mezzi in attesa di manutenzione per avarie di vario tipo, dal malfunzionamento delle porte dei bus, alla rottura di parti del motore.