Le due facce del calcio. C'è chi a fine partita, nonostante la sconfitta, si è preoccupato di raccogliere e depositare in appositi sacchetti i rifiuti lasciati sulle gradinate e chi invece non ha avuto di meglio da fare che prendere a sassate il pullman della squadra avversaria durante il tragitto dall'albergo allo stadio. Tutto questo è successo sabato a La Spezia.

A pulire il loro settore dai rifiuti sono stati i tifosi granata, il cui gesto non è sfuggito al presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che l'ha evidenziato in un comunicato stampa: «Voglio esprimere un plauso e un ringraziamento particolare ai sessantasei tifosi del Cittadella che sabato, in occasione della partita della loro squadra allo stadio Picco di La Spezia, si sono resi protagonisti di un gesto davvero encomiabile. Hanno infatti scelto di utilizzare il tempo prima dell'apertura dei cancelli al termine della partita per ripulire dai rifiuti il settore ospiti dello stadio spezzino. Un esempio che ci inorgoglisce e dimostra quanto la civiltà e il rispetto siano uno degli elementi fondanti dello sport e anche, perché no, di noi veneti. Grazie ragazzi per averci così ben rappresentati. So che i tifosi del Cittadella, una società calcistica che si è sempre distinta per fair play e sportività a tutti i livelli, non sono nuovi a gesti simili che ricordano i tifosi del Giappone in occasione dei mondiali di calcio - conclude Zaia - Per questo è giusto esprimere loro un plauso speciale, con l'augurio che tutti i tifosi di calcio, ad ogni latitudine, prendano esempio da loro. Perché lo sport non è solo competizione, ma è anche e soprattutto un contesto di crescita e maturazione». I tifosi granata quando ne hanno il tempo provvedono sempre a ripulire il proprio settore, l'avevano fatto anche al Ferraris di Genova al termine della partita con la Sampdoria.

Sempre sabato il pullman del Cittadella diretto allo stadio, è stato colpito da un sasso che ha leggermente scalfito il vetro posteriore del mezzo. È scattata l'immediata segnalazione, la Digos di La Spezia sta indagando sull'accaduto ma sembra che il gesto non sia riconducibile alla tifoseria organizzata della squadra ligure bensì a qualche sconsiderato.