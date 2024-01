VIGONZA (PADOVA) - Studenti ancora una volta lasciati a terra dal trasporto pubblico e i genitori, infuriati per il disservizio, costretti a girare l'automobile per recuperare i figli alla fermata e accompagnarli direttamente a scuola. É ancora il trasporto pubblico a creare disagi a studenti e lavoratori di Vigonza, e il sindaco Gianmaria Boscaro scrive a Busitalia e al vice presidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo sollecitando un incontro.

LA LETTERA

Nonostante le rassicurazioni avute un paio di mesi fa, all'indomani di un grave disservizio con oltre una decina tra studenti e lavoratori lasciati a piedi, il primo cittadino ha preso carta e penna e ha scritto ancora una volta alla società e alla Provincia. «Purtroppo ho dovuto segnalare nuovamente che la linea Busitalia che attraversa le frazioni di Pionca e Peraga continua a non fornire un adeguato servizio durante gli orari mattutini nelle corse destinate a studenti e lavoratori - dice Boscaro - Nonostante le rassicurazioni ricevute lo scorso 16 novembre, ci sono stati altri episodi di pendolari e ragazzi lasciati a piedi. Pervengono, infatti, al Comune numerose segnalazioni di utenti che si trovano nell'impossibilità di raggiungere le loro destinazioni. A questo punto ho fatto formale richiesta di un incontro per trovare una soluzione definitiva in quanto la situazione che si è creata non è più sostenibile per un Comune delle nostre dimensioni».

LA SITUAZIONE

La lettera illustra la grave situazione del trasporto sul territorio del Comune, in particolare nelle frazioni di Pionca e Peraga, iniziata a settembre con il nuovo anno scolastico e non ancora risolta, sebbene ci siano state richieste di chiarimenti da parte del sindaco che ha raccolto le proteste degli studenti e delle famiglie, stanche di promesse mai mantenute. Qui il problema riguarda la linea Busitalia che attraversa la frazione di Pionca e poi Peraga dove capita spesso che gli autobus delle 7.14 non si fermino perché già carichi lasciando a terra gli studenti di Vigonza. E con l'inizio del nuovo anno la situazione non è affatto migliorata, tanto da risultare insostenibile: i disservizi continuano ad essere segnalati dagli utenti che spesso, nonostante il pagamento del biglietto e dell'abbonamento, non possono usufruire del trasporto pubblico. E così ieri mattina il primo cittadino di Vigonza ha evidenziato nuovamente il disservizio per gli studenti che non possono raggiungere le diverse scuole e frequentare le lezioni e per i lavoratori che in questo modo faticano a raggiungere i posti di lavoro.