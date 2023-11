Daspo alle due baby bulle che hanno picchiato una 14enne e diffuso il video con il pestaggio

PADOVA - Due ragazze di 16 anni sono state sottoposte al Daspo Willy dal questore di Padova, Antonio Sbordone, per aver sottoposto una ragazzina di 14 anni ad atti di bullismo, filmati con gli smartphone e diffusi in rete. L'episodio era avvenuto dietro il Duomo di Padova lo scorso 11 novembre; alle ragazze è stato vietato l'accesso e lo stazionamento in piazza Duomo e nelle aree e vie limitrofe per un anno.

La vittima in ospedale con lesione ad un ginocchio

La quattordicenne liceale vittima, sabato nel tardo pomeriggio, di un'aggressione da parte di due ragazze sedicenni dietro al Duomo è ancora sotto choc. In questi giorni non è andata a scuola e i genitori l'hanno portata in ospedale per una lesione a un ginocchio. Una botta rimediata durante il pestaggio. Al momento la famiglia della adolescente, affiancata da un avvocato e parente stretto, non ha ancora presentato denuncia. La preoccupazione maggiore, per ora, è la salute fisica e soprattutto psicologica della ragazzina.